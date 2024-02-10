​Каррера высказался на тему ситуации Джикии в «Спартаке»

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по поводу ситуации Георгия Джикии в клубе.

Накануне Джикия пообщался с журналистами и дал понять, что в его отношениях с тренером Гильермо Абаскалем есть проблемы. Ранее агент игрока говорил, что контракт Джикии продлён не будет, если испанский тренер останется в клубе.

«Ничего не могу сказать по поводу высказываний Джикии и клуба, потому что не знаю изнутри, что происходит. Говорить об этом не совсем корректно. Думаю, болельщикам «Спартака» грустно из-за ситуации с Джикией», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

Как известно, действующий контракт 30-летнего Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца сезона.