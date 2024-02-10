Как поступить Джикии: у капитана «Спартака» есть только 4 варианта

В минувший понедельник Вадим Шпинёв, агент капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии, дал большое интервью, в котором заявил, что его подопечный вряд ли останется в клубе, если Гильермо Абаскаль продолжит быть главным тренером «Спартака». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие варианты продолжения карьеры есть у одного из лучших центральных защитников России.

Уйти в аренду до конца сезона

Контракт 30-летнего Джикии со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2024 года. Агент футболиста рассказал, что руководство «красно-белых» предлагало защитнику уйти в аренду с полным сохранением заработной платы. Такой вариант выглядит неплохо, ведь в услугах Джикии были заинтересованы «Локомотив», где есть серьёзные проблемы в центре обороны, а также «Ростов», тренером которого является Валерий Карпин, возглавляющий ещё и сборную России.

Покинуть «Спартак» прямо сейчас

Можно было бы предположить, что Джикия устал сидеть на скамейке, и он не видит никаких перспектив для себя в «Спартаке». В СМИ сообщалось, что, помимо российских клубов, Джикией интересуются в Саудовской Аравии и Турции. Трудовое соглашение футболиста истекает совсем скоро, поэтому любой клуб может договориться со «Спартаком» и забрать защитника за символическую плату.

Просидеть на скамейке «Спартака» вторую часть сезона

Сам Джикия заявил, что пока в его планы не входит переход в другой клуб, поэтому, скорее всего, до конца сезона он останется в «Спартаке» без игровой практики, а выйдет на поле только в крайнем случае. Как заявил Абаскаль, Бабич и Джикия выйдут лишь в том случае, если все остальные футболисты будут травмированы. На самом деле остаться в «Спартаке» до конца контракта не самый плохой вариант, ведь очевидно, что Абаскалю предоставлен последний шанс спасти ситуацию. В первой части сезона «Спартак» не радовал игрой, а результаты были нестабильны. Если команда провалит весенний отрезок, то тренеру укажут на дверь. Это может сыграть на руку Джикии, которому руководство обещало новый договор в конце прошлого года, но, вероятно, позже Абаскаль выступил против продления контракта игрока.

Отработать контракт до конца и покинуть «Спартак» летом

Если Абаскаль всех удивит игрой и результатами «Спартака» весной, то вариант с уходом Джикии летом выглядит самым очевидным. Конечно, по словам самого футболиста, он не думает об этом и хотел бы остаться, как отметил игрок, в родном для себя клубе, но с уверенностью можно заявить, что у Джикии не возникнет проблем с поиском новой команды. Несмотря на неубедительную игру в осеннем отрезке, он по-прежнему остаётся одним из лучших на своей позиции в России, поэтому любой топ-клуб РПЛ будет готов предложить ему контракт. Однако, зная характер Джикии, он не согласится на переход в «Зенит» или ЦСКА, а вариант с «Ростовом» или «Локомотивом», в котором он начинал карьеру, выглядит интересным.