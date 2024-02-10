«Зенит» следит за турецким форвардом

Нападающий турецкого «Пендикспора» Эренджан Ярдымджи находится в шорт-листе «Зенита». Об этом сообщает Nexus Sports.

Контракт 22-летнего футболиста принадлежит «Эюпспору», а за «Пендикспор» он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Ярдымджи появился на поле в 19 матчах чемпионата Турции, в которых шесть раз поразил ворота соперников и записал на свой счет один голевой пас.

Трудовой договор Ярдымджи с «Эюпспором» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,4 миллиона евро.

По итогам 18 туров «Зенит» находится на второй позиции в РПЛ, имея в копилке 36 баллов.