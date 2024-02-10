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Мечты сбываются с силой Сутормина: Как построить идеальную карьеру в клубах от «Газпрома»

10 Февраля 2024 • 18:00 Комментировать

30-летний вингер «Зенита» Алексей Сутормин находится в шаге от перехода в «Сочи» на правах аренды. По сообщению телеграм-канала «Инсайды от Карпа», его контракт с «барсами» будет рассчитан до конца нынешнего сезона. В связи с этим сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подмечает интересную деталь.

«Строгино» – исключение, «Рубин» – тоже

Если не брать в расчёт «Строгино», где Сутормин провёл два года на заре своей профессиональной карьеры, то получается, что на клубном уровне в официальных матчах Алексей выступает исключительно за команды, тем или иным способом ассоциированные с «Газпромом».

Судите сами. Из «Строгино» Сутормин в 2015 году перешёл в «Волгарь», который финансировался ООО «Газпром добыча Астрахань». С 2018 года Алексей полтора года играл за «Оренбург», генеральным спонсором которого является другая дочка «Газпрома» – ООО «Газпром Добыча Оренбург».

Потом случилась некоторая накладка. Сутормин переместился из «Оренбурга» в «Зенит» не напрямую, а транзитом через «Рубин», чьим игроком он побыл с 29 июня до 8 июля 2019 года и где даже провёл два товарищеских матча. Но что предначертано, того не избежишь.

Все дороги ведут в «Сочи»?

Теперь Сутормин на пороге перехода в «Сочи», который неофициально также связывается с газпромовскими структурами. И здесь тоже от судьбы не уйдёшь. Если верить «Инсайдам от Карпа», текущей зимой «Ростов» и «Зенит» трижды пытались договориться об аренде Сутормина донским клубом, но не срослось. 

Как говорится, мечты сбываются. Есть стереотип, что многие в России мечтают работать в «Газпроме». Как раз у Сутормина это хорошо получается. Идеальная карьера? И если есть сила воды, сила реки, сила гор, сила Сибири, то выходит, что есть и сила Сутормина?

Сутормин уходит из «Зенита» в другой клуб РПЛ

 

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волгарь Чемпионат России Оренбург Сочи РПЛ Алексей Сутормин ещё теги
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