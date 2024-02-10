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«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби и вышел в финал Кубка легенд

10 Февраля 2024 • 17:33 Комментировать

Сегодня, 10 февраля, «Спартак» провёл матч против ЦСКА в рамках Кубка легенд.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых». Победный мяч на свой счет записал Андрей Ещенко. Данная победа стала второй для «Спартака» на данном турнире. Таким образом, подопечные Олега Романцева уверено выиграли группу А и вышли в финал Кубка легенд, где сыграют со сборной мира, которая в группе В оказалась сильнее легенд «Динамо» и легенд «Зенита».

Матч между легендами «Спартака» и сборной мира состоится завтра, 11 февраля. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени.

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