Салихова раскритиковала гендиректора «Спартака»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе Олега Малышева на посту генерального директора московского клуба. Салихова прокомментировала слова Малышева о том, что агенты не будут ставить ультиматумы «красно-белым».

«В сильном клубе не ставят, но и тренер в сильном клубе ведёт себя по-другому. И спортивный директор. А генеральный директор вообще должен сидеть в офисе, а не в униформе клубной месяцами на сборах с командой и выезды из вип-ложи пробивать», - цитирует Салихову Metaratings.

Салихова поставила в пример европейские топ-клубы, такие как «ПСЖ» и «Ювентус». Зарема спрашивает, часто ли генеральные директоры этих клубов дают интервью после матчей и обсуждают контракты футболистов.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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