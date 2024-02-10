​Абаскаля уволят из «Спартака» - прогноз Заремы Салиховой

Зарема Салихова, вторая половинка экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась своим прогнозом на развитие ситуации с защитником Георгием Джикией.

Ранее потерявший твёрдое место в основе «Спартака» Джикия дал понять, что его отношения с главным тренером команды Гильермо Абаскалем далеки от идеальных.

«Увы, пессимистичный [прогноз]. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера», - цитирует Салихову Metaratings.

Салихова добавила, что желает Джикии, капитану «Спартака», пройти эту ситуацию с высоко поднятой головой.

Несколько дней назад агент Георгия Джикии заявил, что футболист не продлит контракт, если Гильермо Абаскаль останется в клубе.