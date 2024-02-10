​Уткин пошутил о карьере Сутормина

Ожидается, что в ближайшее время полузащитник Алексей Сутормин перейдёт из «Зенита» в «Сочи». Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Карьера Сутормина прекрасна. «Волгарь» - «Оренбург» - «Зенит» - «Сочи». Кажется, он первый в истории футболист, который работает на метане», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Алексею Сутормину 30 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 1,5 миллиона евро.

Отметим, что в первой части сезона Сутормин провёл за «Зенит» 12 матчей. В них полузащитник отметился двумя голевыми передачами на партнёров.