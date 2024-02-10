​Кураньи дал оценку Черчесову

Бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи высказался о Станиславе Черчесове, с которым ему довелось поработать.

«Черчесов – это большой человек с твёрдым характером. Он отличный тренер! У него всегда были жёсткие речи, он знал, как завести и остановить команду», - цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

Кевин Кураньи выступал за «Динамо» в 2010-2015 годах. За это время он провёл 151 матч, в которых забил 56 голов и отдал 24 голевых паса на партнёров. Станислав Черчесов тренировал «Динамо» в 2014-2015 годах. В настоящий момент известный специалист не имеет клубной прописки – прошлым летом он покинул «Ференцварош».