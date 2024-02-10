​Агент ответил на вопрос о будущем Магкеева

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Станиславом Магкеевым, дал комментарий по поводу будущего игрока.

Напомним, что на днях Магкеев сыграл за «Локомотив» впервые с мая, восстановившись после травмы. Действующий контракт 24-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее в «Локомотиве» сообщили, что Магкеев отказался от предложения по продлению контракта.

«На данный момент мы не ведём переговоры с «Локомотивом» о новом контракте Станислава Магкеева. Сейчас важно, чтобы защитник набрал оптимальную физическую форму и пробивался в стартовый состав. Это сейчас главная задача», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Станислава Магкеева в 2 миллиона евро.