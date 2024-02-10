​Агент отреагировал на информацию о переходе Сутормина в «Сочи»

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Алексей Сутормин переходит из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Комментарий на этот счёт дал агент Александр Клюев, который работает с 30-летним футболистом.

«Сутормин переходит в «Сочи»? Пока я могу точно сказать, что у Алексея контракт с «Зенитом» Он сейчас находится в расположении клуба, на сборах в Катаре», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Алексей Сутормин поучаствовал в 12 официальных матчах «Зенита». В них полузащитник отметился двумя результативными передачами на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алексея Сутормина в 1,5 миллиона евро.