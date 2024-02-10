Федун – о результатах «Спартака»: «Это пока ни о чём»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил результаты команды на зимнем турнире РПЛ. Как известно, «красно-белые» проиграли «Ростову» (0:3), после чего обыграли «Шабаб Аль-Ахли» (5:0).

Федун считает, что результаты в неофициальных играх ни о чём не говорят.

«Это пока ни о чём. Если помните, то мы такие турниры всё время выигрывали, а выступали в чемпионате по-разному, когда хорошо, а когда плохо», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Что касается позднего выхода «Спартака» из отпуска, то Федун не стал давать оценку этому решению. По словам функционера, правилен ли такой подход, покажет сезон.