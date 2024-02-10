​Федун оценил сумму трансфера Угальде в «Спартак»

В зимнее трансферное окно состав «Спартака» пополнил нападающий Манфред Угальде. Комментарий на этот счёт дал бывший владелец московского клуба Леонид Федун.

По словам Федуна, трансфер Угальде нужно оценивать не сейчас, а в конце сезона. Экс-владелец «Спартака» отметил, что в ситуации с костариканцем многое будет зависеть от того, насколько футболист будет устойчив к деньгам и соблазнам в Москве.

Также Леонид Федун оценил сумму трансфера в 13 миллионов евро.

«Оправдан ли трансфер за 13 миллионов в нынешних реалиях? Когда ты тратишь не свои деньги, то это не имеет значения. Мы идём по той же траектории, что и «Зенит». Есть бюджет – его надо осваивать», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Манфред Угальде перебрался в «Спартак» из «Твенте».