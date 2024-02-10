​Федун упрекнул нынешнего руководителя «Спартака»

Леонид Федун, который ранее был владельцем «Спартака», оценил ситуацию с защитником Георгием Джикией.

По ходу первой части сезона Георгий Джикия потерял твёрдое место в основе «Спартака». Агент 30-летнего футболиста недавно заявил, что контракт Джикии продлён не будет, если Гильермо Абаскаль останется в клубе.

Давая комментарий, Федун назвал ситуацию с Джикией некрасивой. Бывший владелец клуба указал на то, что этот футболист на протяжении последних лет был капитаном и одним из символов «Спартака». По мнению Федуна, «красно-белым» следовало тихо договориться с Джикией.

«Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года.