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​Федун упрекнул нынешнего руководителя «Спартака»

10 Февраля 2024 • 15:54 Комментировать

Леонид Федун, который ранее был владельцем «Спартака», оценил ситуацию с защитником Георгием Джикией.

По ходу первой части сезона Георгий Джикия потерял твёрдое место в основе «Спартака». Агент 30-летнего футболиста недавно заявил, что контракт Джикии продлён не будет, если Гильермо Абаскаль останется в клубе.

Давая комментарий, Федун назвал ситуацию с Джикией некрасивой. Бывший владелец клуба указал на то, что этот футболист на протяжении последних лет был капитаном и одним из символов «Спартака». По мнению Федуна, «красно-белым» следовало тихо договориться с Джикией.

«Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Георгий Джикия ещё теги
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