​Салихова упрекнула «Спартак»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, критично высказалась об управлении в московском клубе.

Говоря о ситуации с защитником Георгием Джикией, Салихова сказала, что вопрос заключается не в финансовых возможностях «Спартака». В пример Зарема привела ситуацию Бальде, которому клуб продолжает платить большие деньги.

«А где в этой истории спортивные директора, ведь сейчас их аж два?! Почему игнорируют ситуацию Эшуорт, Амарал? Почему агент Шпинёв упоминает о переговорах с агентом Абаскаля Валерио Джуффридой? Не корпоративное управление, а корпорация агентов получается», - цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, что действующий контракт Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее агент игрока исключил вариант с продлением трудового соглашения при сохранении Гильермо Абаскаля у руля команды.

«Сигнал русским бежать»: Салихова высказалась о ситуации Джикии