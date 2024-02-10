​Мостовой: «Джикия спокойно найдёт себе новый клуб, если в «Спартаке» не захотят его видеть»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о ситуации защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее Джикия дал понять, что его отношения с тренером Гильермо Абаскалем испортились. А ещё раньше агент защитника исключал вариант с продлением контракта в случае сохранения Абаскаля на тренерском мостике.

По словам Мостового, Джикия попал в неприятную ситуацию, но в случае ухода из «Спартака» футболист легко найдёт себе команду.

«Я скажу так: для нашего чемпионата Джикия – топ-защитник, он ещё года два-три поиграет на высоком уровне. Я уверен, любой клуб захочет себе такого футболиста. Джикия спокойно найдёт себе новый клуб, если в «Спартаке» не захотят его видеть», - слова Мостового приводит «РБ Спорт».