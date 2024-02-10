​Сутормин уходит из «Зенита» в другой клуб РПЛ

Полузащитник Алексей Сутормин уходит из «Зенита». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 30-летний футболист до конца сезона 2023/2024 будет выступать за «Сочи» на правах аренды.

У Сутормина был другой вариант – «Ростов». Впрочем, «жёлто-синим» не понравилось отношение «Зенита» в переговорном процессе. Питерцы дважды отзывали согласие на трансфер игрока, а после третьего согласия отказом ответили уже ростовчане.

В сезоне 2023/2024 Алексей Сутормин поучаствовал в 12 официальных матчах. В них полузащитник записал на свой счёт два голевых паса на партнёров.