«Сигнал русским бежать»: Салихова высказалась о ситуации Джикии

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию с Георгием Джикией. Ранее футболист дал понять, что его отношения с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем непростые. Ещё раньше агент Джикии сообщил, что контракт игрока не будет продлён, если испанский тренер продолжит работать с командой.

«Если контракт [Джикии] не предложат, это знак в первую очередь русским игрокам (не клиентам Павла Андреева), кому за 27 лет (и даже 25), что надо бежать, пока твои акции ещё котируются на трансферном рынке», - слова Салиховой приводит Metaratings.

По словам Салиховой, для русских игроков «Спартака» ситуация с Джикией может стать сигналом об отсутствии гарантий того, что на их место не привезут иностранных футболистов.

Как известно, действующий контракт 30-летнего Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона.