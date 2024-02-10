«Спартак» решил купить вратаря «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев по-прежнему находится в сфере интересов московского «Спартака».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», представители клубов ведут переговоры по этому трансферу. Если сторонам удастся договориться, то сделка будет оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в семи поединках «быков». 22-летний вратарь пропустил 11 мячей, а в двух играх сохранил свои владения в неприкосновенности.

Контракт Станислава рассчитан до середины следующего года, а его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

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