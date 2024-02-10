Жирков ответил, нужен ли «Зениту» новый защитник

Экс-игрок петербургского «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о том, нужно ли «сине-бело-голубым» усилить оборонительную линию команды.

«У них такой большой состав. У них на замене бразильцы, Ерохин, Сутормин. Есть Дуглас, Фернандес, Караваев. Ничего в этом нет, чтобы правый защитник играл слева», - передает слова Жиркова «Чемпионат».

После первой половины сезона Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче после зимней паузы питерцы на своем поле примут столичный «Спартак».