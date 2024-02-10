Защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов попал в сферу интересов ярославского «Шинника». Об этом стало известно корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Что касается позиции самого Суслова касательно будущего, то футболист не хочет покидать свой нынешний клуб.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 32-летний защитник провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

После первой половины сезона «Шинник» занимает десятую строчку в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В активе ярославской команды 24 очка. Турнир возобновится в марте.