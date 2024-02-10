Бушманов высказал мнение о судьбе Джикии в «Спартаке»

Экс-игрок московского «Спартак» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном конфликте между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.

«На мой взгляд, конфликта у Георгия в «Спартаке» нет. Джикия решил остаться на эти полгода. В команде тоже всё понимают и надеются, что он поможет. Дальше уже будет приниматься решение», - передает слова эксперта «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России Джикия провел шесть поединков без голевых действий. После 18 туров «Спартак» набрал 30 очков и находится на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ.