Олич: «Европейским игрокам не интересно приезжать в Россию»

Экс-футболист и тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказался об отсутствии прогресса в российском футбола на фоне международных санкций.

«Европейским игрокам не интересно приезжать в Россию, пока нет игры в европейских турнирах: Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для меня - это основная причина отсутствия прогресса», - передает слова хорвата Sport24.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

Сборная России может проводить только товарищеские игры. В марте команда Валерия Карпина встретится с Сербией.