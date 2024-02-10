Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» озвучил решение по Гойковичу

10 Февраля 2024 • 13:14 Комментировать

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», высказался относительно будущего защитника команды Ренато Гойковича.

«Ни с кем переговоры по Ренато не ведутся, но если кто-то придет, мы готовы его продать», - рассказал Андреев в интервью «РБ Спорту».

Ранее в прессе появилась информация, что боснийский футболист не намерен подписывать новый контракт с клубом.

В первой половине сезона Гойкович принял участие в 18 поединках за «Оренбург». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

По итогам 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Ренато Гойкович ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии «Реал» нашёл игрока, который заменит Родриго Сколько стоит каждый гол Гарри Кейна и других голеадоров «Баварии»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Клопп дал ответ «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
13:14 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» озвучил решение по Гойковичу
13:08 · Россия. Премьер-лига
Чернов оценил готовность «Спартака» к возобновлению сезона
13:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Паулиньо высказался о трансфере нападающего «Спортинга» в РПЛ
12:17 · Россия. Премьер-лига
Пареха описал «Спартак» тремя словами
12:11 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко высказал мнение о конфликте Джикии и Абаскаля
11:54 · Россия. Премьер-лига
Коваленко высказался о своём игровом времени в «Зените»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Введение синей карточки сорвалось - названа причина
11:44 · Россия. Премьер-лига
Радимов - о «Спартаке»: «Два игрока сборной России встанут против Абаскаля»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Чернов прокомментировал победу «Спартака» со счётом 5:0
11:14 · Россия. Премьер-лига
Чернов отреагировал на неприличный жест Медведева к «Спартаку»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Ташуев прокомментировал решение Кудряшова
10:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: «Без еврокубков отношение к РПЛ нивелируется»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Чорлука: «Краснодар» близок к тому, чтобы остановить «Зенит»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Чорлука оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом
10:03 · Россия. Премьер-лига
Пареха рассказал, что думает о главном тренере «Спартака» Абаскале
Все новости
Рекомендуем