«Оренбург» озвучил решение по Гойковичу

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», высказался относительно будущего защитника команды Ренато Гойковича.

«Ни с кем переговоры по Ренато не ведутся, но если кто-то придет, мы готовы его продать», - рассказал Андреев в интервью «РБ Спорту».

Ранее в прессе появилась информация, что боснийский футболист не намерен подписывать новый контракт с клубом.

В первой половине сезона Гойкович принял участие в 18 поединках за «Оренбург». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

По итогам 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в таблице.