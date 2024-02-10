Чернов оценил готовность «Спартака» к возобновлению сезона

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов поведал о процессе подготовки своей команды ко второй части сезона-2023/2024.

«Форма неоптимальная у нас. За счёт тренировок будем добавлять. Хочется получать больше игрового времени. У нас ещё будет игра на турнире, а также товарищеские матчи. Ближе к марту наберём», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После первой половины сезона «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. В первом матче после зимней паузы «красно-белые» встретятся с петербургским «Зенитом».