Агент Паулиньо высказался о трансфере нападающего «Спортинга» в РПЛ

Агент Педро Мендеш, представляющий интересы нападающего «Спортинга» Паулиньо, высказался касательно потенциального трансфера футболиста в Российскую премьер-лигу.

«Нет, до конца сезона Паулиньо останется в Португалии», - передает слова агента «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании 31-летнего футболиста заинтересован столичный ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Паулиньо провел 29 поединков за «Спортинг», записав на свой счет 13 забитых мячей и три голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро, а его трудовое соглашение рассчитано до середины 2026 года.