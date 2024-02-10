Пареха описал «Спартак» тремя словами

Экс-защитник московского «Спартака» Николас Пареха в беседе с журналистами описал свой бывший клуб в трех словах.

«Спартак» в трех словах? Величайший в России!», - приводит слова аргентинца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николас защищал цвета московского коллектива с 2010 по 2014 год. Вместе с «народной командой» Пареха стал серебряным призером чемпионата России.

В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 30 очков после 18 сыгранных туров. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.