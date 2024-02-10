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Павлюченко высказал мнение о конфликте Джикии и Абаскаля

10 Февраля 2024 • 12:11 Комментировать

Экс-форвард сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с журналистами высказался о конфликте между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.

«Может, между ними кошка пробежала. Мне кажется, что Абаскаль не ставит Джикию в состав не из-за каких-то игровых качеств. Что-то личное между ними произошло», - передает слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Джикия потерял место в стартовом составе команды по ходу текущего сезона. Он провел всего девять матчей.

По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» с 30 баллами занимает пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги
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