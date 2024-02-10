Коваленко высказался о своём игровом времени в «Зените»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Коваленко высказался насчет своего игрового времени в стане «сине-бело-голубых».

«Будет ли больше игрового времени - не ко мне вопрос. А к Сергею Богдановичу. Я адаптирован уже, конечно, больше. Чувствую себя лучше. И, надеюсь, игрового времени весной будет побольше», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

В текущем сезоне Александр принял участие в 11 поединках «Зенита», в которых записал на свой счет одну голевую передачу. Срок действующего контракта полузащитника с питерцами рассчитан до середины 2028 года.