Введение синей карточки сорвалось - названа причина

IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) решил пока не объявлять о внедрении синей карточки. Причиной послужила негативная реакция со стороны футбольной общественности на нововведение. Об этом рапортует таблоид Daily Star.

IFAB собирался опубликовать детали плана по введению синей карточки 9 февраля, но принял решение заморозить этот процесс для того, чтобы провести дальнейшее обсуждение инициативы.

Синяя карточка будет предполагать удаление с поля футболиста на десять минут в случае совершения грубого нарушения правил. Также отмечалось, что две синие карточки могут превратиться в красную.