Радимов - о «Спартаке»: «Два игрока сборной России встанут против Абаскаля»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, у которого возникли разногласия с защитником Георгием Джикией.

«Джикия - лучший друг Соболева. Соболев на чью сторону встанет, Абаскаля или Джикии? Два игрока сборной России встанут против Абаскаля. Мое мнение - Абаскаля надо было убирать зимой», - рассказал Радимов в эфире «Все на Матч!».

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» в 2022 году. В нынешнем сезоне «народная команда» занимает пятое место в Премьер-лиге после 18 туров. «Красно-белые» отстают от лидера на восемь баллов.