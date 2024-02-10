Чернов прокомментировал победу «Спартака» со счётом 5:0

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов пообщался с представителями СМИ после победного матча с «Шабаб Аль-Ахли». «Красно-белые» разгромно выиграли со счетом 5:0.

«Выводы по игре с «Шабаб Аль-Ахли» делать не надо. Просто получили какое-то игровое время. Приятно, что сыграли не с нашей командой, а с иностранной», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После первой половины сезона Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва «народная команда» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».