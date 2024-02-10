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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов отреагировал на неприличный жест Медведева к «Спартаку»

10 Февраля 2024 • 11:14 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов прокомментировал неприличный жест, который показал председатель правления «Зенита» Александр Медведев в адрес «красно-белых».

«Некрасиво совсем. Главное, чтобы потом не аукнулось. Когда увидел видео, то внутри были смешанные чувства. Что я могу пожелать? Человек захотел - показал», - передает слова футболиста «народной команды» издание «Чемпионат».

После первой половины сезона чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, с 36 баллами располагается на второй позиции.

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