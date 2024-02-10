Ташуев прокомментировал решение Кудряшова

Рулевой воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал решение защитника команды Фёдора Кудряшова завершить карьеру.

«Не ожидал, что Фёдор решит завершить карьеру. Мы пытались отговорить Кудряшова от этого. Он сильно помог нам во многих матчах РПЛ и Кубка России. Но он просто устал», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кудряшов объявил о завершении карьеры 8 февраля. Он ушел из футбола в возрасте 36 лет.

В нынешнем сезоне Фёдор поучаствовал в 14 поединках воронежского коллектива. Контракт защитника с «Факелом» был рассчитан до середины 2024 года.