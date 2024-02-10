Экс-игрок «Спартака»: «Без еврокубков отношение к РПЛ нивелируется»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Павленко поделился мнением о нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«По интриге этот сезон - самый интересный. Но мы остаемся без еврокубков. Поэтому и отношение к чемпионату немного нивелируется. Жалко, что наши команды отстранены», - передает слова Павленко Legalbet.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от международных турниров.

По итогам 18 туров чемпионата страны первое место с 38 баллами занимает «Краснодар». На второй позиции находится петербургский «Зенит» (36). Тройку замыкает московское «Динамо» (32).