Чорлука: «Краснодар» близок к тому, чтобы остановить «Зенит»

Бывший футболист московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался касательно гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Все хотят таких же результатов, хотят быть как они. Пять раз подряд стать чемпионами - это большое достижение. Сейчас «Краснодар» близок к тому, чтобы остановить «Зенит» и стать чемпионом», - рассказал Чорлука в интервью корреспонденту «РБ Спорта».

После первой половины сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке с 36 очками находится петербургский «Зенит». Третьим идет московское «Динамо» (32).