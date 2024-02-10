Чорлука оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом

Экс-футболист московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о перспективах «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» способен стать чемпионом России. Они это показали в первой половине сезона. Им нужно продолжать усердно работать, развиваться, не расслабляться. Здесь необходимо показать характер», - передает слова хорвата «РБ Спорт».

По итогам 18 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 38 баллов и лидирует в турнирной таблице. На втором месте с отставанием в два очка идет петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).