Пареха рассказал, что думает о главном тренере «Спартака» Абаскале

Экс-игрок московского «Спартака» Николас Пареха в разговоре с журналистами высказался о нынешнем главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Он очень хороший тренер, который со страстью делает свою работу. У испанских тренеров в ДНК хорошая футбольная база, поэтому можно назвать Абаскаля умным тренером, который любит футбол», - передает слова Парехи «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» летом 2022 года.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.