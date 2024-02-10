Изидор рассказал о конкуренции в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита» Вильсон Изидор пообщался с представителями СМИ после товарищеской встречи против «Аль-Райяна» (2:4). Француз рассказал о конкуренции в команде.

«Зенит» - большая команда: у меня здесь сильные конкуренты. Все знают, что должны показывать на тренировках максимум, и лучшие будут играть. Я к этому готов», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Нынешний сезон Изидор начал в составе московского «Локомотива», а затем перебрался в «Зенит». 23-летний нападающий провел 14 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами.