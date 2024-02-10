Пареха назвал причину провала Эмери в «Спартаке»

Экс-защитник московского «Спартака» Николас Пареха высказался о провальном этапе карьеры испанского тренера Унаи Эмери в стане «красно-белых».

«Это вопрос менталитета и культуры. Некоторым европейцам сложнее адаптироваться. Унаи - великий. Так бывает, когда хорошие тренеры и игроки собираются вместе, и что-то не получается», - передает слова Николаса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Эмери проработал в «народной команде» всего полгода, после чего был отправлен в отставку. Под руководством испанца «Спартак» провел 26 матчей и одержал 12 побед. В данный момент Унаи возглавляет «Астон Виллу».