Пареха рассказал, что нужно поменять «Спартаку» для чемпионства в РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Николас Пареха рассказал о том, что нужно «красно-белым» для победы в чемпионате России.

«Речь должна идти о воссоздании клуба-победителя. То есть чемпионского «Спартака». Нужно, изменить менталитет и подписать футболистов высокого уровня, чтобы они могли конкурировать и выиграть титул», - рассказал Николас в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».

Последний чемпионский титул «красно-белые» выиграли в сезоне-2016/2017.

После 18 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.