«Зенит» не отпустит Кругового в аренду

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев поведал о ситуации с переводом защитника Данила Кругового во вторую команду.

«Что касается Кругового, то он тренируется с «Зенитом-2». Клуб не рассматривает возможность его аренды», - передает слова руководителя «РИА Новости».

Ранее стало известно, что до конца нынешнего сезона Круговой будет играть за «Зенит-2». Летом футболист на правах свободного агента присоединится к столичному ЦСКА.

В первой половине сезона чемпионата России Данил принял участие в 12 поединках, в которых отметился голевой передачей.