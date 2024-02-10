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Уткин назвал два варианта решения конфликта Абаскаля и Джикии

10 Февраля 2024 • 08:52 Комментировать

Блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением относительно ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке». Футболист лишился места в стартовом составе и не получает игровой практики.

«В конфликте игрока и тренера есть два варианта решения. Или уходит игрок, или уходят оба. А позволить игроку снимать тренера никак нельзя», - гласит сообщение Уткина в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джикия сыграл шесть поединков, еще три встречи защитник провел в рамках Кубка страны. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Георгий Джикия ещё теги
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