Уткин назвал два варианта решения конфликта Абаскаля и Джикии

Блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением относительно ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке». Футболист лишился места в стартовом составе и не получает игровой практики.

«В конфликте игрока и тренера есть два варианта решения. Или уходит игрок, или уходят оба. А позволить игроку снимать тренера никак нельзя», - гласит сообщение Уткина в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джикия сыграл шесть поединков, еще три встречи защитник провел в рамках Кубка страны. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.