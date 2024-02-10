Кого продаст «Спартак» до закрытия трансферного окна в России

В зимнее трансферное окно московский «Спартак» уже расстался с нападающим Павлом Мелёшиным, который до конца года отправился в минское «Динамо» на правах аренды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто бы ещё мог покинуть столичный клуб этой зимой.

Леон Классен

23-летний левый защитник, который так и не смог закрепиться в команде, хотя присоединился к «красно-белым» ещё два года назад. За это время он провёл всего 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счёт один ассист. Стоит сказать, что в играх Российской премьер-лиги Классен выходил в стартовом составе всего четыре раза.

Не так давно в СМИ появилась информация, что «Спартак» активно ищет варианты аренды для Классена, при этом не исключая его полную продажу.

Тео Бонгонда

28-летний конголезийский вингер, который только прошлым летом присоединился к «Спартаку». В первых же матчах Бонгонда продемонстрировал высокую результативность, забив в четырёх матчах подряд, однако эти мячи так и остались его единственными голами в сезоне. Ближе к концу осеннего отрезка Бонгонда потерял место в составе и стал выходить на замену на несколько минут, а некоторые игры и вовсе провёл на скамейке запасных.

Сейчас футболист продолжает выступление на Кубке африканских наций, где его сборная ДР Конго будет играть в матче за третье место. На фоне успешных результатов команды появились слухи, что за Бонгондой следят клубы из Турции, Германии, Франции, Италии и Бельгии.

Виктор Мозес

Мозес — одна из главных звёзд «Спартака». 33-летний полузащитник перебрался в Россию в октябре 2020 года из «Челси» и на первых порах демонстрировал высокий уровень игры не только в чемпионате, но и в еврокубках. Однако в начале прошлого сезона Мозес получил серьёзную травму и вернулся лишь в мае. После возвращения стало очень заметно, что нигериец полностью потерял мотивацию, ведь он явно не выкладывается даже на половину от своих возможностей. К тому же у Мозеса стали возникать проблемы с лишним весом.

По информации СМИ, «Спартак» активно ищет варианты продолжения карьеры для Мозеса, чтобы заработать хоть какие-то деньги на его продаже. Напомним, контракт игрока с клубом истекает предстоящим летом. В середине декабря промелькнула новость об интересе «Интера» к Мозесу, но слабо верится в данную информацию, судя по последней игре футболиста. Скорее всего, ближайший маршрут Мозеса — ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар или другие экзотические лиги.