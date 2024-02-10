Генич поддержал Джикию: «Георгий Тамазович, всё наладится!»

Комментатор Константин Генич в своем телеграм-канале выразил слова поддержки защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

- Моя всевозможная и абсолютно искренняя поддержка капитану «Спартака». Георгий Тамазович, всё наладится! Само собой. Без паники», - написал Генич.

Напомним, ранее сообщалось, что Джикия может покинуть «Спартак» ближайшим летом, когда истечёт срок действия его контракта с «красно-белыми». Агент игрока Вадим Шпинёв ранее заявлял, что Джикия точно не останется в «Спартаке», если главным тренером команды останется Гильермо Абаскаль. Сам Джикия сегодня заявил, что намерен отработать свой контакт со «Спартаком» до конца.

В текущем сезоне РПЛ Джикия принял участие в девяти встречах.