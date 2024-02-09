Игнатьев: «Вряд ли игроки «Ливерпуля» будут рвать за уходящего Клоппа в Лиге чемпионов»

Известный российский специалист Борис Игнатьев опасается, что объявивший о своем уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона немецкий специалист Юрген Клопп заведомо лишил мотивации своих игроков, которые, как считает Игнатьев, теперь вряд ли будут рвать жилы за тренера в самом престижном турнире футбольной Европы - Лиге чемпионов. Это может оказаться тем фактором, которого не хватит для победы, опасается Игнатьев:

- Так не бывает в футболе, такое только в сказках случается. Возможно, подобная оценка и имеет место быть, но каждый футболист думает в первую очередь о себе, Клопп здесь не при чем. Конечно, игроки относятся к нему с теплотой и уважением, но именно что ради него никто играть не будет, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Напомним, что Юрген Клопп тренирует свой нынешний клуб с 2015 года.