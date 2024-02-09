В главных слухах недели вы узнаете, какой ответ Юрген Клопп дал «Барселоне», где хочет в будущем поиграть Эрлинг Холанн, и что ждёт звёздного Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Клопп ответил «Барселоне»

«Барселона» ищет нового тренера после того, как Хави объявил о решении покинуть должность в конце сезона. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает увидеть у руля команды Юргена Клоппа. Немец летом станет свободным – он уходит из «Ливерпуля» – однако в «Барселоне» в этом году его не будет. По слухам, «сине-гранатовые» уже вышли на Клоппа, но в ответ услышали о твёрдом намерении немецкого специалиста взять творческий отпуск как минимум на один год. Юрген устал.

Между Лапортой и Деку имеются разногласия

Клоппа летом в «Барселоне» не будет, поэтому клубу нужно выбирать тренера среди других кандидатов. И вот, как сообщают источники в Испании, между Жоаном Лапортой и Деку имеются разногласия. Президент «сине-гранатовых» хочет видеть во главе команды немца Ханса-Дитера Флика, ныне находящегося без работы. Спортивный же директор лоббирует кандидатуру своего соотечественника – Сержиу Консейсау из «Порту». Пока сложно сказать, чьё мнение окажется определяющим.

Холанн хочет в новый клуб

Эрлинг Холанн хочет попробовать свои силы в «Реале». Вопрос только в том, когда норвежец примерит на себе футболку мадридского гранда. Поговаривают, что трансфер Холанна в «Реал» этим летом маловероятен – сторона игрока считает, что «сливочные» не потянут сделки с Эрлингом и Килианом Мбаппе в рамках одного окна. Но если переезд француза в Мадрид по какой-то причине сорвётся, то ничего исключать нельзя. Однако прямо сейчас Холанн якобы считает, что в «Реале» не 2024 году, а позднее.

Мбаппе – всё

На неделе слухов о будущем Килиана Мбаппе появлялось очень много. Судя по всему, поток информации на эту тему будет нескончаемым до того момента, пока футболист не объявит о своём решении публично. Поговаривают, что Мбаппе уже устал от неопределённости, поэтому он твёрдо настроен переходить в «Реал». Всё, принципиальное решение футболист принял. Остальные вопросы – зарплата и прочие условия – являются лишь техническими, их стороны обсудят в ближайшие месяцы, после чего Килиан поставит необходимые подписи. Похоже, это произойдёт уже после сезона – сейчас форвард не хочет отвлекаться от спортивных задач «ПСЖ».

Важным моментом для Мбаппе является возможность выступления на домашней Олимпиаде ближайшим летом. «Реал» не очень радует такой расклад – в клубе хотят, чтобы Килиан провёл полноценную предсезонку. Впрочем, ради такой большой звезды «сливочные» готовы пойти на уступки. Тем более что Килиану при переезде в Мадрид придётся пойти на понижение заработной платы.

«Реал» запланировал три громких трансфера

Планы «Реала» на трансферное лето не ограничиваются Килианом Мбаппе. Мадридский гранд рассчитывает усилить ещё и оборонительную линию – левый её фланг и центр. По слухам, «сливочные» планируют подписать летом Альфонсо Дэвиса из «Баварии», а также Лени Йоро из «Лилля». В обоих случаях мадридцам предстоит столкнуться с конкуренцией, однако клуб уверен в своих силах.

Слухи собирал Александр Тихий.