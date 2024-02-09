«Краснодар» является претендентом на победу в нынешнем сезоне чемпионата России. Такое мнение высказал бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

- «Краснодар» - реальный претендент на чемпионство в этом сезоне. Ивич здорово подготовил команду, они выглядят очень сильно. Мне нравится, как играет сейчас «Краснодар», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Тарханов отметил, что покупка нескольких новых игроков выведет «Краснодар» на другой уровень, а «Зениту» не будет легко в борьбе за чемпионство.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв, находясь на первом месте в турнирной таблице. Отрыв «быков» от «Зенита» составляет два очка. В первой игре после зимней паузы «Краснодар» на своем поле встретится с казанским «Рубином». Матч состоится 2 марта и начнется в 16:30 по мск. «Зенит» же в тот день сыграет против «Спартака». Начало - в 19:30 по мск.