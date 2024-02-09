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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов ответил на вопрос о планах после завершения карьеры

09 Февраля 2024 • 23:07 Комментировать

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, чем планирует заниматься по окончании игровой карьеры.

- Планирую путешествовать, а потом пойти учиться в направлении спортивного менеджмента. Планирую побывать там, куда никогда не рискнул приехать, так как отпуск один и хочется провести его в тёплых странах, - приводит слова Смолова Cappuccino & Catenaccio Show.

Также футболист заявил, что на данный момент не планирует становиться тренером.

На счету Фёдора Смолова в нынешнем сезоне чемпионата России четыре гола и два ассиста в 16 матчах. В Кубке России форвард отличился один раз, приняв участие в пяти играх.

«Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков. После возобновления сезона «бело-голубые» на своем поле примут «Локомотив». Встреча состоится 3 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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