Смолов ответил на вопрос о планах после завершения карьеры

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, чем планирует заниматься по окончании игровой карьеры.

- Планирую путешествовать, а потом пойти учиться в направлении спортивного менеджмента. Планирую побывать там, куда никогда не рискнул приехать, так как отпуск один и хочется провести его в тёплых странах, - приводит слова Смолова Cappuccino & Catenaccio Show.

Также футболист заявил, что на данный момент не планирует становиться тренером.

На счету Фёдора Смолова в нынешнем сезоне чемпионата России четыре гола и два ассиста в 16 матчах. В Кубке России форвард отличился один раз, приняв участие в пяти играх.

«Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков. После возобновления сезона «бело-голубые» на своем поле примут «Локомотив». Встреча состоится 3 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.