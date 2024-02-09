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Малышев: «У «Спартака» нет планов по усилению в это трансферное окно»

09 Февраля 2024 • 22:49 Комментировать

Олег Малышев, генеральный директор московского «Спартака» рассказал, что у «красно-белых» нет планов по усилению состава в текущее трансферное окно. Тем не менее, в клубе мониторят трансферный рынок.

«Какие позиции ещё будут усилены? Прямо сейчас у нас нет планов по срочному усилению, но мы мониторим рынок», - делится  Малышев для телеканала «Матч ТВ».

В текущее трансферное окно в «Спартак» из «Твенте» перебрался костариканский форвард Манфред Угальде, вечером пятницы он оформил первый гол за свой новый клуб, поразив ворота «Шабаба Аль-Ахли» из ОАЭ.

Больше подробностей о первом голевом матче Угальде - в нашем отчёте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Малышев
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