Малышев: «У «Спартака» нет планов по усилению в это трансферное окно»

Олег Малышев, генеральный директор московского «Спартака» рассказал, что у «красно-белых» нет планов по усилению состава в текущее трансферное окно. Тем не менее, в клубе мониторят трансферный рынок.

«Какие позиции ещё будут усилены? Прямо сейчас у нас нет планов по срочному усилению, но мы мониторим рынок», - делится Малышев для телеканала «Матч ТВ».

В текущее трансферное окно в «Спартак» из «Твенте» перебрался костариканский форвард Манфред Угальде, вечером пятницы он оформил первый гол за свой новый клуб, поразив ворота «Шабаба Аль-Ахли» из ОАЭ.

Больше подробностей о первом голевом матче Угальде - в нашем отчёте.